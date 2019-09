Brandalarm in der Justizanstalt Asten: Feuer in Zelle ausgebrochen

Das Feuer brach am Donnerstagvormittag in einer Zelle in der Justizanstalt Asten (Linz-Land) aus. Die Ursache ist bisher noch nicht bekannt, berichtete die Polizei.

Zwei Häftlinge und zwei Justizbeamte sollen Rauchgasvergiftungen erlitten haben, bestätigte wurde das aber noch nicht.

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz.

Feuerwehreinsatz in Asten Bild: Matthias Lauber

Sobald nähere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

