Brand mit Schnee gelöscht

Zum Brand eines Restmüllcontainers neben einem Mehrparteienhaus wurde gestern gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr Aigen gerufen. Zwei Kameraden fehlten jedoch, als die Männer ausrückten. Die trafen die Feuerwehrleute direkt am Einsatzort an, wo sie bereits dabei waren, die Flammen einzudämmen. Und zwar mit dem Naheliegenden: Neben einem Feuerlöscher arbeiteten die beiden mit Schnee, um den Brand zu bekämpfen und so ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

"Ich wurde von einer Nachbarin angerufen, weil der Müllcontainer brennt", erzählt Daniel Plöderl. Während die Frau die Feuerwehr alarmierte, schnappte sich der 35-Jährige bereits einen Feuerlöscher aus seiner Garage und begann mit ersten Löschversuchen - die auch gleich unterstützt wurden vom ebenfalls in der Siedlung lebenden Kameraden Gerald Seiringer, der mit einer Schneeschaufel ans Werk ging. Die wenig später eintreffenden Kameraden der Feuerwehr übernahmen schließlich die weiteren Löscharbeiten und Begutachtung mit der Wärmebildkamera, um etwaige Glutnester ausfindig zu machen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Autor Renate Stockinger