Brand in Wirtshaus im Stadtzentrum von Rohrbach

ROHRBACH. Mehr als 70 Feuerwehrleute mussten in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem Wirtshaus in Rohrbach-Berg ausrücken.

Vier Atemschutztrupps waren in der Nacht in Rohrbach im Einsatz. Bild: FF Rohrbach

Eine Nachbarin entdeckte die Flammen durch ein Fenster und alarmierte kurz nach 1.30 Uhr die Feuerwehr. Mit insgesamt 71 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Rohrbach, Perwolfing und Götzendorf aus.

Mit Atemschutz begaben sich die Feuerwehrleute in das Wirtshaus, auch Teile der Decke mussten geöffnet werden. So konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Lokal verhindert werden. In den frühen Morgenstunden wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch ungeklärt.

