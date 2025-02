Nach Brand in Vorderstoder: "Von Jammern und Plärren wird es nicht besser"

Robert Ramsebner ist Feuerwehrmann. Als solcher hat er schon einiges gesehen. "Wenn es einen selbst betrifft, ist das aber natürlich was anderes", sagt der 48-Jährige. In der Nacht auf Samstag ist das passiert: Da betraf es den Helfer plötzlich selbst. Kurz nach 2 Uhr schlugen Brandmelder im Hotel Stockerwirt in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) an.