Es war kurz nach 18 Uhr, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Als sie an dem Areal der Granitverarbeitenden Firma kamen, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian am Inn, Johannes Veroner am Sonntagvormittag.