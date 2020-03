Brand in Linzer Wohnhaus: Frau sprang aus Fenster

Ersten Informationen zufolge soll die Frau aus dem dritten Stock gesprungen sein.

Als die Linzer Berufsfeuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, stand eine Wohnung in Vollbrand. Die Bewohnerin soll sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der brennenden Wohnung befunden haben, sondern bereits mit schweren Verletzungen auf dem Asphalt vor dem Gebäude gelegen sein. Sie dürfte aus dem Fenster gesprungen sein, weil sie wegen der Flammen nicht flüchten konnte.

Die Frau musste wiederbelebt werden und wurde danach vom Roten Kreuz ins Kepler Klinikum gebracht, heißt es in einer ersten Information. Die Rettungskräfte mussten zudem drei weitere Personen mit leichten Verletzungen versorgen.

Das Feuer dürfte im Schlafzimmer ausgebrochen sein, andere Wohnungen waren nicht betroffen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, heißt es von der Feuerwehr.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

Auch in einem Wohnhaus in Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) ist ein Feuer ausgebrochen. >> Mehr dazu hier