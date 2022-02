Brand in Linzer Wohnblock: 14 Menschen in Sicherheit gebracht

Aus derzeit noch unklarer Ursache war im Keller des Hauses am späten Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Bei Eintreffen der von den Bewohnern alarmierten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Keller ins Stiegenhaus und durch die geöffnete Eingangstür in Richtung Gehsteig. An mehreren Fenstern machten sich Bewohner bemerkbar, einige flüchteten hustend aus dem Gebäude.

Zwei Rettungstrupps der Berufsfeuerwehr Linz durchsuchten mit Atemschutzausrüstung das völlig verrauchte Stiegenhaus nach Personen und brachten diese ins Freie, ein Angriffstrupp bekämpfte zeitgleich den Vollbrand eines Kellerabteils.

OÖ Heute: Großeinsatz bei Kellerbrand in Linz

Gemeinsam mit den Kräften von Polizei und Rotem Kreuz konnten insgesamt 14 Personen aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht werden, teilweise mit der Drehleiter über das Wohnungsfenster. Um sicherzugehen, dass alle Menschen in Sicherheit sind, mussten die Einsatzkräfte in sieben Wohnungen durch Fenster oder aufgebrochene Türen eindringen.

Schutt erschwert Ermittlungen

Drei Personen wurden wegen eingeatmeten Brandrauchs im Krankenhaus behandelt. Die geretteten Bewohner wurden kurzfristig in einem Linienbus versorgt, den die LinzAG zur Verfügung stellte. Die Gaszufuhr des Objektes wurde von den Mitarbeitern der LinzAG geschlossen. "Wir haben massiv erhöhte CO-Werte in sämtlichen Wohnräumen festgestellt", sagt Einsatzleiter Klaus Thallinger. Das Mehrparteienhaus sei derzeit nicht bewohnbar. Was der Grund für das Feuer im Keller war, ist noch unklar. "Die Ermittlungen zur Brandursache laufen", sagt Polizei-Sprecherin Heide Klopf. Aufgrund des Schutts und des Löschwassers gestalte sich die Suche schwierig, ein technischer Defekt gilt nach derzeitigem Stand der Erhebungen als unwahrscheinlich.

Die Hausbewohner konnten bisher noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Momentan seien alle bei Verwandten, Freunden oder in Hotels untergekommen, sagt Nikolaus Stadler, Geschäftsführer der GWG, die das Haus verwaltet.

"Wir werden morgen mit den Bewohnern in Kontakt treten und ihnen bei der weiteren Planung natürlich zur Seite stehen", sagt er. Hohe Kosten für die Bewohner seien nicht zu befürchten. "Da springt normalerweise sehr schnell die Versicherung ein, da sollte es eigentlich keine Probleme geben. Das werden wir morgen alles klären", sagt Stadler. (elha/vaba)