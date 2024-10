Brand in Linzer Berufsschule ausgebrochen

Um 10.40 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr Linz zu einem Brand in der Berufsschule 1 in der Reindlstraße aus. In einer Kleinküche war ein Brand ausgebrochen, durch die zwei Unterrichtsräume und der Atriumbereich verraucht wurden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule bereits komplett geräumt. Zwei Haustechniker hatten bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Unter Atemschutz belüfteten Feuerwehrleute das Gebäude mit Überdrucklüftern. Der Brand selbst konnte mit einer Löschdecke gelöscht werden. Auslöser dürfte eine überhitzte Paraffinschmelze gewesen sein.

Nachdem der betroffene Bereich mit gekühlt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte die Berufsfeuerwehr mit 23 Mann und sechs Fahrzeugen gegen 12 Uhr wieder einrücken.

