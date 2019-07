Gleich zwei Brände haben in der Nacht auf Freitag die Feuerwehren in Linz und Wels in Atem gehalten. Im Welser Stadtteil Neustadt wurde ein 59-jähriger Mieter von einem Atemschutztrupp aus seiner brennenden Erdgeschoß-Wohnung gerettet. Der Mann erlitt allerdings schwere Verletzungen und musste schließlich vom Klinikum Wels nach Wien in das Zentrum für Schwerbrandverletzte überstellt werden.