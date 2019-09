Brand in Lengau zerstörte mehrere Wohnungen

Kurz nach Mittag brach in einem Mehrparteienhaus, in dem sich sieben Wohnungen befinden und das derzeit saniert wird, Feuer aus. Laut Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich verständigte eine Bewohnerin die Einsatzkräfte, die gegen halb eins mit 96 Mann und sechs Feuerwehren anrückten. Zwei Stunden lang kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen – ohne große Schwierigkeiten. „Wir hatten beim Löschen keinerlei Probleme. Die Fassade hat zwar kurzzeitig recht heftig gebrannt, aber auch das hatten wir schnell unter Kontrolle. Andere Gebäude waren durch den Brand zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, sagt Einsatzleiter Johann Schinwald von der FF Lengau. Vom Feuer betroffen war laut Schinwald nur eine Seite des Mehrparteienhauses. „Die restlichen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und können auch bewohnt werden“, sagt der Kommandant der FF Lengau.

Feuer soll im Erdgeschoss ausgebrochen sein

Derzeit gehe man davon aus, dass das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache soll durch einen Sachverständigen, der am Sonntagnachmittag in Lengau eingetroffen ist, festgestellt werden. Auch die Schadenshöhe muss erst ermittelt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.