Brand in Lagerhalle für E-Scooter in Linz

Es war 4:29 Uhr als die Linzer Berufsfeuerwehr zu einem Brand in der Unionstraße 98 in Linz gerufen wurde. Ein 32-jähriger Iraker hatte den Brand, als er mit zwei Kollegen die E-Scooter dort abholen wollte, zufällig bemerkt und schlug Alarm. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Dort wo Lagermöglichkeiten für verschiedene Nutzer untergebracht sind. In einem der Bereiche waren zahlreiche E-Scooter und Lithium Ionen Akkus gelagert.

"Die rasche Alarmierung war wichtig, denn solche Akkus können bei einem Brand sehr gefährlich sein. Wenn die zum Brennen anfangen, haben diese sehr viel Energie. Dadurch breitet sich der Brand sehr schnell aus, außerdem ist dieser dann sehr schwer zu löschen“, analysierte Einsatzleiter Andreas Ilk die Situation.

Bewohner in Sicherheit gebracht

Oberhalb der Lagerräume befinden sich in dem Gebäude mehrere Wohnungen. Die etwa 20 bis 25 Mieter, darunter auch Kinder, konnten sich alle selbständig und unverletzt ins Freie retten. Sie wurden während der Löscharbeiten vom Roten Kreuz versorgt. Die E-Scooter und Akkus wurden nach dem "Brand aus" zur Sicherheit aus dem Gebäude gebracht und dort nochmals eingewässert, um weiteren Selbstentzündungen vorzubeugen. Die Mieter konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz war nach rund 1,50 Stunden beendet.