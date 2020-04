Brand in Lagerhalle: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Fünf Feuerwehren mussten am frühen Samstagabend in St. Florian am Inn (Bezirk Schärding) zu einem Brand einer Lagerhalle ausrücken. Da nicht auszuschließen war, dass am Brandort Sprengstoff gelagert wurde, mussten besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Als die Einsatzkräfte beim Areal des Granitwerks ankamen, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian am Inn, Johannes Veroner, gestern. In der Halle waren Verpackungsmaterial sowie ein Pkw deponiert.

Da auf dem Areal grundsätzlich auch mit Sprengstoff gearbeitet wird, galt es zunächst, die Löscharbeiten unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Um die Einsatzkräfte vor einer möglichen Detonation zu schützen, durfte nur aus einer großen Entfernung gelöscht werden. Erst als Mitarbeiter die Lagerung von Sprengstoff ausschlossen, gab es Entwarnung. Rund eine Stunde später war das Feuer gelöscht.

Verletzt wurde niemand, das Rote Kreuz war vorsorglich vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei begann mit der Brandursachenermittlung. (nieg)

