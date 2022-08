65 Feuerwehrleute rückten aus, um zu löschen. Alle 15 Bewohner wurden geweckt, sie mussten das Mehrparteienhaus verlassen und kamen in einem Gebäude des Vermieters nebenan bzw. bei Verwandten unter. Vermutet wurde, dass der Brand von einem Senioren-Elektromobil, das zum Aufladen in der Küche stand, ausging. Die Bewohnerin versuchte noch, ihren Mann aus dem Pflegebett zu bringen, was sie aber nicht schaffte, weshalb sie die Einsatzkräfte alarmierte, wie ein Feuerwehrmann der FF Schwertberg im