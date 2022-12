Brand in Enns forderte ein Todesopfer

Großeinsatz am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr in Enns (Bezirk Linz-Land): Neun Feuerwehren aus dem Umgebung rückten aus, nachdem in einem Hochhaus Feuer ausgebrochen war. Eine Wohnung im oberen Bereich des Hauses war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Für eine Person aber kam jede Hilfe zu spät: Sie konnte nur noch tot aus der völlig ausgebrannten Wohnung geborgen werden. Gegen 16 Uhr waren die Einsatzkräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

