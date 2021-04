Brand in Bad Hall: Haus bleibt behördlich gesperrt

Wegen akuter Einsturzgefahr bleibt die Brandruine eines Holzhauses in Bad Hall, das am Sonntag – wie berichtet – ein Raub der Flammen wurde, bis auf weiteres gesperrt. 150 Einsatzkräfte von acht umliegenden Feuerwehren hatten am Sonntagnachmittag mehrere Stunden gegen die Flammen gekämpft.

Der 66 Jahre alte Hauseigentümer, der den Brand nach einem Spaziergang mit seiner Pflegerin entdeckt hatte, wurde nun für einige Tage im Bezirksaltenheim untergebracht, berichtet Bürgermeister Bernhard Ruf (VP). Der Mann ist aber noch Eigentümer eines zweiten Hauses in Bad Hall, "dorthin wird er in einigen Tagen übersiedeln können", sagt Ruf. Den Brandermittlern ist es inzwischen gelungen, den Entstehungsort des Feuers in der Küche zu lokalisieren. Die genaue Brandursache war aber auch gestern noch unklar.