Brand durch Heizdecke: Frau von Balkon gerettet

Eine defekte Heizdecke hat laut Polizei den Brand im Schlafzimmer einer 71-Jährigen ausgelöst. Gegen 22.20 Uhr bemerkte diese den Brandgeruch in ihrer Dachgeschoßwohnung und alarmierte die Feuerwehr. Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt bereits so stark verraucht, dass sie nur noch am Balkon auf ihre Rettung warten konnte. Auch ihre Nachbarin eilte auf den Balkon, zumal sich der Rauch schon auf das Stiegenhaus ausgebreitet hatte.

Die 71-Jährige wurde mit einem Hubrettungsfahrzeug vom Balkon gerettet, ihre Nachbarin von Atemschutzträgern durch das verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht. Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert, bis auf die 71-Jährige konnten nach den Löscharbeiten alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung.