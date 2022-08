Brand bei Müllentsorger: Zwölf Feuerwehren im Einsatz

Kurz vor 23 Uhr wurden elf Feuerwehren des Bezirkes sowie die Flughafen-Feuerwehr zu dem Brandeinsatz bei einem Entsorgungsunternehmen in Hörsching alarmiert. Ersten Informationen zufolge waren Berge aus Kunststoffmüll teils unter Dach und teils im Freien in Brand geraten. Die Rauchsäule war von Weitem zu sehen. In der Erstphase hörte man auch immer wieder kleinere Explosionen.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Mittels Radlader wurden die Haufen zerteilt und endgültig abgelöscht.