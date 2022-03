Brand auf Mühlviertler Bauernhof: Feuerwehren im Großeinsatz

Kurz nach 17:00 Uhr war auf dem Bauernhof im Gemeindegebiet von Königswiesen (Bezirk Freistadt) Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von zehn Freiwilligen Feuerwehren aus der näheren Umgebung rückten an. Mittels Drehleiter wurden die Flammen auch von oben bekämpft. Vorerst war nicht bekannt, ob Menschen oder Tiere in Gefahr sind. Der Einsatz dauerte am Dienstagabend noch an.

