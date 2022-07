Brand auf Donau-Passagierschiff

Auf einem Passagierschiff kam es am Samstagmorgen im Passauer Hafen Racklau zu einem Brand - die Klimaanlage in einer Kabine hatte aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen begonnen. Der Feuermelder in der Kabine schlug sofort an, die Schiffscrew dämmte den Brand rasch ein. Die beiden amerikanischen Gäste konnten die Kabine rechtzeigig verlassen, insgesamt wurden alle Gäste und das Personal - 151 Personen - vom Schiff evakuiert. Die Feuerwehr Passau entlüftete das Schiff. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, die Kabine ist nicht mehr bewohnbar.