BORG Linz: 20. Auftritt bei der Galanacht des Sports

Sie wirbeln durch die Lüfte, jonglieren mit Bällen, demonstrieren ihr Tanztalent und zeigen, worauf es beim Bodenturnen ankommt: Auch in diesem Jahr sind 40 Schülerinnen und Schüler des Sport-BORG Linz dabei, wenn die OÖNachrichten zur Galanacht des Sports am 9. Februar ins Brucknerhaus einladen.

"Vor 20 Jahren sind wir das erste Mal bei der Galanacht aufgetreten, heuer ist das also ein besonderes Jubiläum für uns", sagt Sportlehrer Alexander Friedrich, der die Schüler und Lehrer für diese Veranstaltung koordiniert.

Ein großes Miteinander

Zu Schulanfang wurden Ideen für die unterschiedlichen Sportdarbietungen gesammelt, seit Oktober wird in jeder freien Minute trainiert. "Und das ist wirklich nicht so einfach, weil alles in der Freizeit stattfinden muss. Dann kommen die intensiven Wochen der Schularbeiten dazu – aber für unsere Schüler ist diese Veranstaltung immer ein ganz besonderer Höhepunkt im Jahr", sagt Friedrich, der auch beim allerersten Auftritt seiner Schüler im Jahr 2004 dabei war. "Damals waren wir wirklich sehr nervös, weil wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt."

Nun überwiegt jedoch nicht die Nervosität, sondern die Vorfreude auf die Auftritte, die monatelang von fünf Lehrern des Sport-BORG vorbereitet werden. "Ein tolles Team im Hintergrund ist hier entscheidend. Es geht immerhin darum, etwas gemeinsam zu schaffen. Es steht das Miteinander im Vordergrund."

Worauf sich das Publikum schon jetzt freuen darf? "Im Foyer werden unsere Schüler mit einem flotten Tanz das Publikum begeistern, im Panoramafoyer ist dann genügend Platz für das Turnen und die Akrobatik-Einlagen. 19 Schüler sind hier im Einsatz – es reicht vom Jonglieren bis hin zum Schleudern", sagt Sportlehrer Friedrich.

Etwas mehr als drei Wochen haben die Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren nun noch Zeit, am 9. Februar starten die ersten Akrobatik-Künstler mit ihrer Vorstellung um 21.20 Uhr im Foyer. "Zusätzlich zu den Auftritten freue ich mich ganz besonders auf Franz Klammer. Ich bin ein großer Fan, und er war bereits vor einigen Jahren bei der Galanacht des Sports, da ist er auch mit uns Lehrern und mit den Schülern ins Gespräch gekommen. Das war ein besonderer Moment für uns", sagt Friedrich.

Karten für die Gala

Vorverkaufskarten für die Gala, die von den OÖN und der LIVA organisiert und von Hauptsponsor Oberbank präsentiert wird, gibt es im Brucknerhaus sowie online unter brucknerhaus.at –

und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen.

