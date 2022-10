Boot geriet in Schieflage: Personen sprangen in Donau

Sie hatten befürchtet, dass das Boot kentern würde. Sie schwammen ans Ufer und zogen sich eine leichte Unterkühlung zu, blieben ansonsten aber unverletzt.

In das Boot sei Wasser wegen des hohen Wellenganges durch ein anderes, vorbeikommendes Schiff eingedrungen und das Boot deshalb in Schieflage geraten, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage der APA. Alle Personen konnten das Ottensheimer Ufer (Bezirk Urfahr-Umgebung) erreichen. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei waren am Einsatzort.