Boot gekentert: Zwei Segler aus Traunsee gerettet

Sie überstanden den Unfall unverletzt, waren aber stark unterkühlt, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der 66-Jährige und der 69-Jährige waren in Altmünster am Westufer gestartet und Richtung Norden gesegelt. Kurz vor 19.00 Uhr kenterte das Boot. Windsurfer wurden aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Polizei und Wasserrettung rückten aus. Die Besatzung eines Polizeibootes fischte die Männer aus dem See. Sie wurden an Land vom Roten Kreuz versorgt. Die Wasserrettung barg das Segelboot und schleppte es ans Ufer.

