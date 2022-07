"Magst du einen Whiskey?", fragt Seon Crockford-Laserer und beugt sich in den Transporter, um Packraft-Bündel, Schwimmwesten und Helme auszuladen. Ist mein Gesicht ein offenes Buch, in dem zu lesen ist, dass mir ein bissl der Reis geht, weil die Fantasie zulässt, sich als hilflosen Spielball wilder Stromschnellen vorzustellen? Nun, wenn das angebotene gebrannte "Wasser des Lebens" dazu taugt, das nervöse Gemüt in die Schranken zu weisen, dann bitte gerne!