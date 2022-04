Booster für Kinder ab fünf empfohlen

Für eine Booster-Impfung gegen Covid-19 für Kinder ab fünf Jahren haben sich die Experten des Nationalen Impfgremiums (NIG) ausgesprochen.

"Bei Kindern von fünf bis elf Jahren soll diese dritte Impfung spätestens zu Schulbeginn vor den voraussichtlich nächsten Infektionswellen im Spätsommer bzw. Herbst 2022 erfolgen", heißt es in der neuen Anwendungsempfehlung. Angeraten wird eine dritte Impfung ab sechs Monaten nach der Zweitimpfung, heißt es dazu aus das Gesundheitsministerium.

Die Mediziner des Gremiums betonen generell, dass man für einen bestmöglichen und längerfristigen Schutz insgesamt drei Impfungen benötigt – auch wenn man bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Wissenschaftliche Daten zeigen, dass Menschen mit einem intakten Immunsystem für einen bestmöglichen und langfristigen Impfschutz insgesamt drei Impfungen brauchen. Diese drei Impfungen seien als Grundimmunisierung anzusehen, und nicht nur als Auffrischung.

Durchgemachte Infektionen mit SARS-CoV-2 führen lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung dieser Impfungen und zu einer verbesserten Immunitätslage, ersetzen aber keineswegs einzelne Impfungen. Eine Infektion habe daher nur Auswirkungen auf den empfohlenen Zeitpunkt für die nächste Impfung, wurde betont. Das NIG begründet das damit, dass respiratorische Infektionen "keine dauerhafte systemische Immunität" hinterlassen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Oberösterreich seit einigen Tagen rückläufig. Waren es am Donnerstag noch fast 1600, wurden gestern nur noch 575 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der nachweisbaren Fälle lag am Montag bei 11.225. Die 7-Tage-Inzidenz in Oberösterreich lag gestern bei 469,9.