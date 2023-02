Bombe an der Westbahn, Granate an Bach: Gleich zwei Kriegsrelikte an einem Tag

Die Serie von Bombenfunden in Oberösterreich setzt sich fort: Erneut wurde heute gegen 9.15 Uhr in Wels bei Grabungsarbeiten entlang der Weststrecke ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Im Bereich der Flugplatzstraße wurde ein 100 Meter großer Sperrkreis errichtet. Der Fernverkehr auf der Bahnstrecke konnte umgeleitet werden, der Regionalverkehr wurde eingestellt. Um 10.15 Uhr konnte dann wieder Entwarnung gegeben werden, die Bombe wurde von Spezialisten gesichert und abtransportiert.

Granatenfund an Bach

Bereits eine halbe Stunde vor dem Fund in Wels hatte sich ein Mann im Bezirk Steyr-Land bei der Polizei gemeldet: Er hatte am Ufer des Gaflenzbaches in der Gemeinde Weyer eine Granate entdeckt. Polizisten begutachteten das Kriegsrelikt und verständigten den Entminungsdienst, der es als russische Wurfgranate, Kaliber acht Zentimeter, aus dem Zweiten Weltkrieg identifizierte, barg und abtransportierte. Absperrmaßnahmen waren in diesem Fall aufgrund der schwer zugänglichen Lage nicht erforderlich, berichtet die Polizei.

