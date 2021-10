Schon für den zweiten Teil der Agentenfilmreihe entstanden Szenen in Österreich, in Tirol. Für Teil drei standen die Hauptdarsteller Salman Khan und Katrina Kaif nun zwei Wochen lang im Salzkammergut, in Salzburg und Wien vor der Kamera. Die beiden sind Bollywood-Superstars, gemeinsam haben sie auf Instagram beinahe 100 Millionen Abonnenten.