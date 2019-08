Bollywood im Seeschloss Ort: Kinofilme sollen Inder ins Salzkammergut locken

Auf dem Dachsteingletscher lagen sie einander in den Armen, bevor sie tanzend das Leben besangen. Und in Gmunden verliebten sich die Hauptdarsteller auf dem für die Aufnahmen verbreiterten Steg des Seeschlosses Ort ineinander. Seit mehr als zehn Jahren zieht es die schrillen Bollywood-Produktionen, die in Indien Millionen Fans vor die Leinwand locken, ins Salzkammergut. Berge, Seen, scheinbar unberührte Natur: eine Kulisse, die in Südasien begeistert.

Bislang waren es immer nur einzelne Filmszenen, die in Oberösterreich abgedreht wurden. Für den Hauptteil der Handlung wechselte man nach Italien oder in die Schweiz. Im Sommer 2020 wird in den indischen Kinos erstmals ein Film anlaufen, der zu großen Teilen im Salzkammergut spielt. "Die Planungen werden gerade finalisiert. Gmunden und das Schloss Ort werden eine Rolle spielen, aber auch andere Gemeinden dienen als Kulisse. Mehr darf ich noch nicht verraten", sagt Andreas Murray, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2020 beginnen.

"Kein Massentourismus"

Wenn der Film in Asien seine Premiere feiert, wird auch der Tourismus im Salzkammergut auf volle Kinosäle hoffen. Möglichst viele Inder sollen die Schönheit Oberösterreichs zuerst auf der Leinwand, und dann, von der Sehnsucht gepackt, mit eigenen Augen sehen. Denn mit 1,2 Milliarden Einwohnern und einem starken Wirtschaftswachstum ist Indien einer der asiatischen Hoffnungsräume für den Salzkammergut-Tourismus. Darum habe man nun eine "Marktgruppe Indien" gegründet, sagt deren Leiter Murray. 120.000 Euro investieren die Regionen Dachstein-Salzkammergut, Traunsee-Almtal, Salzkammergut Touristik und die Salzburg AG in den kommenden drei Jahren. Damit wolle man "gezielt" Marketingaktivitäten in Indien setzen.

Angst vor Massentourismus, dem besonders Hallstatt seit den vergangenen Jahren massiv ausgesetzt ist, habe man nicht. "Wir wollen die indischen Gäste gezielt lenken und sie in der Region aufteilen", sagt Murray. Beliebt sei Hallstatt bei den indischen Gästen aber dennoch – sowie Gmunden, Bad Ischl und St. Wolfgang. "Wir setzen aber nicht auf große Gruppen, sondern auf Individualreisende", sagt Murray. Diese Gäste sollen auch über das Bollywood-Thema angesprochen werden.

In Innsbruck funktionierte das im Vorjahr blendend: In der Wintersaison hatte man einen Zuwachs von mehr als 30 Prozent. Es dürfte so weitergehen: Am Donnerstag feierte in Indien ein Actionfilm Premiere, der in und rund um Innsbruck gedreht wurde.

Hoffnungsmarkt Indien

Indien ist mit 1,2 Milliarden Einwohnern und einem starken Wirtschaftswachstum einer der wichtigsten Hoffnungsmärkte für den österreichischen Tourismus.

Die Zahl der indischen Gäste ist auch in Oberösterreich ansteigend: Der Entwicklungsbericht des Oberösterreich Tourismus im Jahr 2017/2018 zählt 4805 Ankünfte von indischen Gästen – ein Plus von 43,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Österreichweit sind es laut Statistik Austria 192.940 Ankünfte (+8,6 Prozent).

Am beliebtesten sind Wien, Tirol und Salzburg, an vierter Stelle kommt bereits Oberösterreich.

Aus China und Südkorea reisten im Vorjahr 108.441 Gäste nach Oberösterreich.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at