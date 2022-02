Bodenverbrauch: Versiegelt an einem Tag, wiederaufgebaut in 100 Jahren

Und dem Nachhaltigkeitsziel der Regierung zufolge dürften bundesweit nur 2,5 Hektar verbraucht werden. Zuletzt hat das Thema durch die Rodung von 18 Hektar Wald in Ohlsdorf, auf dem wie berichtet ein Betriebsbaugebiet entstehen soll, verstärkt Aufmerksamkeit erhalten.

Ein großes Problem bei Versiegelung ist: Sie kann nur schwer rückgängig gemacht werden. "Grundsätzlich ist Entsiegelung schon möglich", sagt die Ökologin und Biologin Gerlinde Larndorfer-Armbruster, Leiterin des Bodenbündnisses Oberösterreich. "Man kann die Versiegelung, also die Schicht aus Asphalt oder Beton, entfernen und versuchen, den natürlichen Bodenaufbau zu rekultivieren."

Humusschicht braucht Zeit

Das ist allerdings zeitaufwendig und teuer – und es bleibt die Frage nach der Qualität des so entstehenden Bodens. "Man könnte etwa auf einem früheren Parkplatz einen Schotterrasen anlegen oder Rasengittersteine verlegen", sagt Armbruster-Larndorfer. Auf derlei Flächen wachsen Gras und Blumen, sie dienen dem Wasserrückhalt deutlich besser als Asphalt oder Beton. "Aber auf einem ehemals versiegelten Areal fruchtbaren Boden wiederaufzubauen, auf dem man auch Nahrungsmittel kultivieren kann, ist schwierig bis unmöglich", sagt die Ökologin. "Schließlich dauert es 100 Jahre, bis ein Zentimeter Humusschicht entsteht." Denn im Boden ist eine höchst lebendige Welt zu finden: In der Erde befinden sich Pflanzen und Pilze, unterschiedliche Tiere – etwa Insekten, Würmer und Schnecken – tummeln sich dort, ebenso wie Bakterien und Mikroorganismen. Gemeinsam bewirken sie, dass der Boden fruchtbar wird. Bei Versiegelung geht dieses Leben verloren. Selbst bei Entsiegelung kehrt es nur langsam wieder zurück.

"Lediglich eine Notlösung"

"Um Versiegelung zu reduzieren, ist Entsiegelung eine sinnvolle Maßnahme, aber es ist lediglich eine Notlösung", sagt Larndorfer-Armbruster. Eine Fläche zu versiegeln mit dem Argument, sie werde später zurückgebaut, funktioniere aus ökologischer Sicht nicht, sagt die Biologin: "Das Ziel muss daher sein, den Bodenverbrauch nachhaltig zu verringern." (wal)

Ohlsdorf im Parlament

Nach Anfragen und einer hitzigen Debatte im oberösterreichischen Landtag werden die umstrittenen Rodungen in Ohlsdorf nun auch zum Thema im Nationalrat. Die Grünen kündigten eine Anfrage an Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) an. Dabei soll der Verkauf des etwa 18 Hektar großen Areals, das sich zum Teil im Besitz der Bundesforste befand, hinterfragt werden.

Auch die Neos wollen mit einer Anfrage die Rolle der Bundesforste im Fall Ohlsdorf im Parlament zum Thema machen.