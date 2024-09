BMW in Burgkirchen frontal gegen Baum geprallt - Lenkerin (23) verletzt

Hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr, der Polizei und des Roten Kreuzes liegen ereignisreiche und fordernde Stunden. Gleich drei schwere Verkehrsunfälle ereigneten sich auf den Straßen Oberösterreichs.

In den frühen Morgenstunden, gegen 2 Uhr, wurden die FF Burgkirchen und FF Neukirchen alarmiert: Ein Pkw war auf der B156 frontal gegen einen Baum geprallt. Die Lenkerin, eine 23-Jährige aus dem Bezirk Braunau, wurde im Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Sie war in Fahrtrichtung Braunau unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve von der Straße abkam. Der BMW prallte frontal gegen einen Baum und kam in einer Schräglage beifahrerseitig zum Stillstand. Selbstständig konnte die Verletzte nicht aus dem Wagen gelangen. Sie musste von den alarmierten Einsatzkräften befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde die 23-Jährige in ein Spital gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.

Bildergalerie: Schwerer Unfall in Burgkirchen - BMW gegen Baum geprallt (Foto: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)) Bild 1/15 Galerie ansehen

Auch die Kollegen von den Feuerwehren Sankt Peter am Hart und Haselbach waren in der Nacht gefordert. Sie wurden um 0:45 Uhr alarmiert. Zwei Kleintransporter waren auf der B148 frontal zusammengestoßen.

Lesen Sie mehr: Kleintransporter in Sankt Peter am Hart frontal kollidiert - mehrere Verletzte

Gegen Geländer geprallt

Nur ein paar Stunden zuvor ereignete sich auch in Vorderstoder (Bezirk Kirchdorf) ein ähnlich schwerer Verkehrsunfall: Dort war ein Lenker gegen ein Brückengeländer geprallt. Auch er musste von den Feuerwehrleuten aus dem Unfallwrack befreit werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper