Bluttaten in Wullowitz: Anklage gegen "erleuchteten" Asylwerber erhoben

142 Tage ist es her, dass der 33-jährige Asylwerber Jamal A. eine Blutspur durch die kleine Ortschaft Wullowitz in Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) gezogen haben soll. Mit einem Messer soll er am 14. Oktober seinen Asylbetreuer (32) erstochen und dann auf der Flucht noch einen Landwirt mit fünf Stichen ermordet und das Auto des 63-Jährigen geraubt haben.

Gestern hat die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Linz die Anklage gegen Jamal A. eingebracht. Wenig überraschend lautet sie auf zweifachen Mord und schweren Raub. A. drohen zehn bis 20 Jahre Freiheitsstrafe oder lebenslang. Ein Prozesstermin soll in einigen Wochen feststehen.

Einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher hat die Anklagebehörde nicht gestellt. Dazu gab es keinen Anlass, denn laut einem Gutachten der Linzer Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner war der Afghane zu den Tatzeitpunkten zurechnungsfähig, wenngleich die Gutachterin bei dem Asylwerber einen "religiös gefärbten Wahn" festgestellt hat.

Der 33-Jährige fühle sich als ein "Erleuchteter, der von seinem Gott exklusives Wissen erhält", sagte gestern Ulrike Breiteneder, die Sprecherin der Linzer Staatsanwaltschaft. Für die Tötungsdelikte sei dieser Wahn aber weder ursächlich noch wesentlich gewesen.

Tatort Asylunterkunft (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Motiv für den Mord am Asylbetreuer des Roten Kreuzes dürfte ein Streit gewesen sein. A. wohnte zwar nicht mehr in der Unterkunft, verrichtete dort aber immer wieder Gelegenheitsjobs. Dass der Afghane ohne Absprache mit dem Betreuer mit einem anderen Asylwerber den Dienst getauscht hatte, rügte das spätere Opfer. Dies dürfte sein Todesurteil gewesen sein. Andere Heimbewohner versuchten noch, dazwischenzugehen und dem 32-Jährigen zu helfen – doch vergebens. Der Betreuer starb vier Tage später im Spital an seinen schweren Verletzungen.

Wahnsinnsfahrt in Fahrschule

Schon vor den beiden mutmaßlichen Morden war Jamal A. negativ in Erscheinung getreten. Einmal hatte er in einem Deutschkurs zu randalieren begonnen. Ein "Normverdeutlichungsgespräch" sei die Folge gewesen, so Breiteneder. Im Sommer 2019 drehte der Afghane in einer Freistädter Fahrschule durch: Bei seinem vierten Prüfungsantritt sollte er nur einparken, doch minutenlang drehte er mit quietschenden Reifen seine Runden. Dieses Sachbeschädigungsverfahren sei vorläufig zurückgelegt worden, hieß es gestern. Denn auf die Bestrafung habe dieser Vorfall "keinen Einfluss".

Politisch reagierte gestern VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmansdorfer. Er erneuerte die Forderung, straffällige Asylwerber rasch abzuschieben.

Linzer Staatsanwaltschaft will von Regierung mehr Personal

1775 Anklagen und Strafanträge haben die 17 Staatsanwälte (Vollzeitäquivalente) der Staatsanwaltschaft Linz im Vorjahr beim Landesgericht und den Bezirksgerichten eingebracht. Hinzu kamen noch Rechtshilfeersuchen ausländischer Behörden, die im Sprengel Linz Einvernahmen, Kontoöffnungen, Hausdurchsuchungen und Festnahmen aufgrund von EU-Haftbefehlen zur Folge hatten. Pro Tag bearbeite ein Staatsanwalt mehr als einen Fall, also 20 bis 35 Fälle pro Monat, zog Rainer Schopper, der Leiter der Linzer Anklagebehörde, gestern Bilanz.

Knapp 31.000 Anzeigen fielen im Vorjahr in Linz an, davon richteten sich 16.500 gegen namentlich bekannte Tatverdächtige. Davon wiederum waren 4750 Fälle, für die die Staatsanwaltschaft Linz zuständig war. Diese Zahl sei im Vergleich mit dem Jahr 2018 (4250 Fälle) um elf Prozent gestiegen, sagte Schopper.

Ursache für den Anstieg seien zwei große Verfahren gewesen: eine Welle von gefälschten Schülerausweisen (rund 200 Fälle) und eine Bestechungsaffäre um manipulierte Deutschtests für Migranten mit rund 70 Fällen. In 38 Prozent aller anhängigen Verfahren sei Anklage erhoben worden, in 43 Prozent erfolgte eine Einstellung, der Rest teilte sich auf Diversionen und abgebrochene Verfahren auf, informierte der Behördenleiter. Die Linzer Anklagequote sei eine der höchsten in Österreich, so Schopper. Zu kämpfen hat der Behördenleiter auch mit zwei längeren Krankenständen. Als Ersatz seien Sprengel-Staatsanwälte in Linz tätig, die aber jederzeit wieder abgezogen werden können.

„Das Personal stößt an seine Grenzen, so werden wir unser Qualitätsniveau nicht halten können“, sagte Schopper. Er hofft, dass die Bundesregierung der Justiz „mehr Planstellen“ zur Verfügung stellen wird.

