Bluttat in Linzer Hotel: Urteil für heute erwartet

Reglos saßen die drei Angeklagten gestern im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz und hörten einer Dolmetscherin zu, die die Worte des Richters übersetzte. Den Letten wird vorgeworfen, im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer verprügelt, mit Alkohol übergossen und angezündet zu haben. Der Prozess, der Mitte Oktober vertagt worden war, wurde gestern mit einem Rückblick auf den bisherigen Ablauf wieder aufgenommen. Dabei las der Richter auch die Aussagen der Angeklagten vor.

Die drei Männer, das Opfer und ein weiterhin flüchtiger Fünfter sollen nach Österreich gereist sein, um Kreditbetrügereien zu begehen. Sie wohnten gemeinsam in einem Hotelzimmer in Linz. Alle Beschuldigten sagten aus, dass es zwischen einigen von ihnen und dem Opfer wegen einer Beleidigung zu einer Schlägerei gekommen sei. Danach hätten sie das Zimmer verlassen, bevor zwei der Männer noch einmal zurückkehrten.

Laut Anklage übergossen die Männer in dieser Zeit den Mann mit Alkohol, zündeten ihn an und verließen das Zimmer. Den Verteidigern zufolge habe der Mann sich selbst angeschüttet und mit einer Zigarette in Brand gesetzt. Ein Gerichtsmediziner und ein Brandsachverständiger hielten diese Variante jedoch für unwahrscheinlich.

Nach den Schlussplädoyers heute früh werden die Geschworenen und Richter über Schuld oder Unschuld der Angeklagten entscheiden.