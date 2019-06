Blutkonserven in Oberösterreich dringend benötigt

Es ruft dazu auf, Blut spenden zu gehen.

Sowohl ein überdurchschnittlich hoher Verbrauch für Operationen als auch einige Unfälle haben den Vorrat an Blutkonserven stark sinken lassen, berichtete Präsident Walter Aichinger. Zudem sinke bei hohen Temperaturen die Spendenbereitschaft. Möglichkeiten zum Blutspenden gibt es am Donnerstag an den ÖAMTC-Stützpunkten Eferding, Perg, Wels und Freistadt sowie in der Blutzentrale Linz, die am Freitag, dem Welt-Blutspendetag, von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet hat.