"Blödsinn gebaut": Soldaten führten im Innviertel illegale Kontrollen durch

Die Polizei brachte die Männer zurück in ihr Quartier. Das Bundesheer hat gegen die fünf Männer ein Disziplinarverfahren eingeleitet, teilte das Militärkommando Oberösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die fünf Soldaten hätten in den vergangen zwei Monaten "brav ihren Dienst an der Grenze versehen und in der Nacht auf Donnerstag einen Blödsinn gebaut", hieß es auf Anfrage. Sie wurden am Donnerstag planmäßig von der Miliz abgelöst und für sie ging es retour nach Mautern. Der Kompaniekommandant müsse nun über die Konsequenzen für die Soldaten entscheiden.

