Blitzeis, Schneematsch und Glätte führten zu Unfällen in Oberösterreich

"Es ist ein Horror zum Fahren! Wenn es nicht nötig ist, bleibt lieber daheim", "Regen auf Schneefahrbahn, na bravo" oder "Regen bei minus 3,8 Grad, guter Eispanzer schon überall" – diese und ähnliche Kommentare waren am Sonntag in den Kommentarspalten lokaler Wetterdienste in Sozialen Medien zu lesen. Wie von Experten des Geosphere Austria (vormals ZAMG) angekündigt, brachte eine Warmfront Niederschlag, der im Laufe des Vormittags von Schnee in teils gefrierenden Regen überging und in weiten Teilen Oberösterreichs zu schwierigen Fahrverhältnissen führte.

Drei Verletzte im Innviertel

So forderte etwa ein Verkehrsunfall im Innviertel drei Verletzte. Ein 27-Jähriger, der mit seinen Eltern und seinem Bruder im Pkw von St. Roman in Richtung St. Ägidi unterwegs war, hatte gegen 14:30 Uhr auf der Sauwaldbundesstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Auf Höhe der Ortschaft Paulsdorf kam er bei Schneematsch und Glätte von der Fahrbahn ab. Der VW touchierte ein Verkehrszeichen und stürzte über eine Böschung bevor er von einem Baum gestoppt wurde.

Die Feuerwehren St. Aegidi, Kopfing und Hackendorf wurden unter dem Alarmstichwort "Personenrettung Verkehrsunfall PKW" alarmiert. Bild: FF St. Aegidi

Während der Lenker den Unfall unverletzt überstand, zogen sich sein Vater (71), seine Mutter (63) und sein Bruder (34) so schwere Verletzungen zu, dass sie von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren St. Ägidi, Kopfing und Hackendorf an.

Mehrere Pkw-Bergungen

Auf Höhe Pucking galt es einen Pkw zu bergen, der von der Fahrbahn abgekommen war. Bild: Feuerwehr Pucking-Hasenufer

Auch im Gemeindegebiet von Pucking (Bezirk Linz-Land) standen die Feuerwehren im Einsatz, nachdem ein Pkw am Vormittag von der Westautobahn abgekommen und im Gebüsch gelandet war. Der Unfall sei glimpflich verlaufen, hieß es von den Einsatzkräften der Feuerwehr Pucking-Hasenufer. Auch in Gutau (Bezirk Freistadt), Kirchberg ob der Donau (Bezirk Rohrbach), Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems), St. Oswald bei Freistadt (Bezirk Freistadt) und Pötting (Bezirk Grieskirchen) rückten die Einsatzkräfte unter dem Stichwort "Bergung Pkw" aus. Seitens der Polizei hieß es, es sei zu mehr Auffahrunfällen als üblich gekommen. Die meisten endeten aber glücklicherweise ohne Personenschaden.

Während in Teilen des Landes – nämlich dort, wo sich die kalte Luft erfahrungsgemäß länger hält, etwa im Raum Wels und Umgebung – Straßenglätte auch in der Nacht noch ein Thema sein kann, wird der Montag ungewöhnlich mild. Bei föhnigem Wetter steigen die Temperaturen in Oberösterreich auf bis zu 10 Grad. Der Hochnebel in den Niederungen sollte sich laut Geosphere im Tagesverlauf meist auflösen. Ansonsten scheint häufig die Sonne, etwas getrübt durch dünne hohe Wolkenfelder.

