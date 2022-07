Blitzeinschlag: Neun Feuerwehren löschten Dachbrand in Gramastetten

Ein kurzes, aber heftiges Gewitter zog gegen 21 Uhr über die Mühlviertler Gemeinde Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung). Bei Blitz, Donner und starkem Regen wurden die umliegenden Feuerwehren zu einem Brandeinsatz gerufen. In einem landwirtschaftlichen Gebäude, in dem Heu und Stroh gelagert sind, hatte ein Blitz eingeschlagen.

"Der Dachstuhl hat gebrannt", berichtet die Feuerwehr Gramastetten am Freitagmorgen. Gemeinsam mit acht weiteren Mannschaften - insgesamt rückten knapp hundert Einsatzkräfte aus - gelang es, das Feuer zu löschen. Dreieinhalb Stunden konnten die letzten Feuerwehrleute wieder einrücken. Für die Gramastettner ging während den Löscharbeiten ein zweiter Alarm ein. Diesmal hatte ein Trafo im Ortszentrum gebrannt.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es auch im Bezirk Vöcklabruck. In Desselbrunn war ein Wohnhaus in Band geraten, acht Feuerwehren standen ab 20.38 Uhr im Einsatz. "Es war vermutlich ein Blitzeinschlag", hieß es am Freitagmorgen vom Landesfeuerwehrkommando.