Blitze, Hagel, Starkregen: Unwetternächte gehen weiter

Es fing harmlos an am frühen Montagabend mit einem Gewitter, das von Bad Aussee über das südliche Bergland zog. Am Ende des Tages war es bis auf dieses Unwetter südlich von Vöcklabruck weitgehend trocken geblieben. Weiter nördlich bildeten sich am Montag jedoch mehrere Gewitterzellen, die massive Niederschläge und im Innviertel sogar Hagel mit sich brachten, berichtet Alexander Ohms von der ZAMG.