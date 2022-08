Die Wiesen sind braun, das Wasser ist knapp: Oberösterreich wurde in den vergangenen Wochen trockengelegt. Vor allem im Innviertel und in den Seengebieten des Salzkammergutes heißt es: weniger ist mehr. Das gilt vorrangig für den Trinkwasserverbrauch in einigen Gemeinden. Doch Hilfe von oben ist unterwegs – und zwar aus Oberitalien. Dort brauten sich bereits in der Nacht auf heute heftige Gewitter zusammen, deren Ausläufer im Laufe des heutigen Tages Oberösterreich erreichen.