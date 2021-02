Blindem Mann die Geldbörse geraubt

Ein besonders dreister Raubüberfall hat sich in der Nacht auf Montag in Linz ereignet. Kurz nach Mitternacht gab sich ein 24-Jähriger in der Kärntnerstraße einem blinden Mann gegenüber als Polizist aus und forderte ihn auf, seinen Ausweis herzuzeigen. Als der 32-Jährige das tun wollte, entriss ihm der Slowake die Geldbörse und rannte in Richtung Hauptbahnhof davon.

Die alarmierte Polizei konnte den Räuber im Bahnhofspark ausforschen und festnehmen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

