Bleibt der Himmel zum Jahreswechsel finster?

Der Andrang ist so groß, dass Mario Hinterreiter kaum Zeit für ein Gespräch findet. "Es ist heuer ein Wahnsinn, die Leute kommen in Massen", sagt der Feuerwerkhändler und ausgebildete Pyrotechniker.

Tag für Tag steht er derzeit in seinem Stand bei der Plus City in Pasching im Einsatz. Das Geschäft gehe so gut, weil viele Supermärkte keine Feuerwerkskörper mehr verkaufen. So haben etwa Spar, Penny und Lidl Böller und Raketen aus dem Sortiment genommen. Hofer lässt entsprechende Abnahmevereinbarungen auslaufen und wird ab nächstem Jahr Knaller-frei sein.

Das kommt kleinen Händlern wie Hinterreiter zugute. "Wir machen jedes Jahr zum Jahresende einen großen Teil unseres Umsatzes, und heuer sieht es bereits sehr gut aus." Besonders gefragt seien Batterie-Feuerwerke: "Die Leute wollen einmal anzünden und dann das Farbenspiel genießen."

Weil es auch für den Kauf von Böllern, für deren Handhabung keine spezielle Ausbildung vorgeschrieben ist, ein gesetzliches Mindestalter gibt, kontrolliert Hinterreiter sehr häufig Ausweise: "Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Wir haben schon manchmal 25-Jährige da, die ein bisschen verdutzt sind. Wir wollen ja selbst nicht, dass sich irgendjemand verletzt oder Jugendliche Unfug anstellen. Das fällt auf uns zurück."

Händler Mario Hinterreiter freut sich über großen Andrang. Bild: Wolfgang Simlinger

Die Ausnahme von der Regel

Ein weiterer Grund für die Nachfrage könnte sein, dass heuer in Oberösterreich öffentliche Feuerwerke wie jenes über der Linzer Altstadt (und die korrespondierende Feier auf dem Hauptplatz) abgesagt wurden. Bürgermeister Klaus Luger (SP) begründete diese Entscheidung mit der erhöhten Infektionsgefahr, die bei einer Menschenansammlung zu befürchten wäre.

Auch in den meisten anderen Landeshauptstädten und in Wien soll es heuer – zumindest laut Vorgabe – finster bleiben. Salzburg lässt über der Festung Raketen steigen, in Innsbruck wird über der Nordkette eine Lichtershow inszeniert. In Klagenfurt ist von 23.30 bis 0.30 Uhr das Böllern auch für Privathaushalte genehmigt.

Und "genehmigt" ist hier das richtige Wort, denn laut Gesetz ist das Zünden größerer Raketen ab der Kategorie F2 in Österreich grundsätzlich verboten. Zumindest im Ortsgebiet, also ab der Ortstafel, darf das ganze Jahr über nicht geböllert werden. Eine automatisierte Ausnahme gibt es auch für Silvester nicht, diese muss der Bürgermeister eigens anordnen.

Ihm sei im Bundesland keine Gemeinde bekannt, die eine solche Ausnahmeanordnung getroffen hätte, sagt Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer. "Es gibt nur ganz vereinzelt öffentliche Feuerwerke, größere Veranstaltungen sind wegen der Corona-Maßnahmen aber ohnehin nicht möglich. Privat werden sicher viele trotz Verbot Raketen schießen."

Augen auf beim Böllerkauf

Diese Einschätzung teilt Markus Kreilmeier. "Das genaue Ausmaß ist immer schwierig abzuschätzen, aber es werden sich auch heuer sicher wieder viele nicht daran halten", sagt der Experte für Sprengstoff und Feuerwerkskörper bei der Polizei Oberösterreich.

Er appelliert an die Vernunft: "Man sollte sich schon bewusst sein, dass sich die eigene Knallerei auf die Umgebung auswirkt. Da stellt sich die Frage, ob wirklich jeder gezündete Böller auch notwendig ist." Werde die Polizei auf Vergehen aufmerksam, werde sie in jedem Falle mit voller Stärke durchgreifen. Bis zu 3800 Euro Strafe können bei Verstößen gegen die geltenden Vorgaben anfallen.

„Man sollte sich bewusst sein, dass sich die eigene Knallerei auf die Umgebung auswirkt. Da stellt sich die Frage, ob wirklich jeder gezündete Böller auch notwendig ist.“ - Markus Kreilmeier, Sprengstoff-Experte der Polizei Oberösterreich. Bild: vowe

Der Umgang mit Böllern solle, so der Experte, nicht fahrlässig erfolgen. Schon beim Kauf sei Vorsicht geboten: "Viele Unfälle passieren mit Feuerwerkskörpern, die im Ausland eingekauft werden. Oft fehlen die Sicherheitsmaßnahmen, die das österreichische Pyrotechnikgesetz vorschreibt."

Erst vor wenigen Tagen verlor ein 16-Jähriger in Eggerding einen Teil seines Fingers, weil er mit einem illegalen Böller der Kategorie F3 hantierte.

"Es hat einen Grund, dass dafür in Österreich eine Ausbildung vorgeschrieben ist", sagt Kreilmeier. In Österreich muss auf der Verpackung von Böllern eine Gebrauchsanweisung gedruckt werden. "Wer sich daran hält, vernünftig bleibt und vorsichtig ist, kann im sicheren Rahmen Silvester feiern", sagt Markus Kreilmeier.

Von 4F- und 2G-Regeln

Grundsätzlich dürfen in Österreich im Ortsgebiet keine Raketen abgefeuert werden. Die verschiedenen Arten von Feuerwerkskörpern werden aber nach Pyrotechnikgesetz in vier Kategorien eingeteilt. Jene der Kategorie F1 – dazu gehören etwa Knallfrösche und Tischfeuerwerke – dürfen immer gezündet werden.Handelsübliche Raketen der Kategorie F2 dürfen nur im Ortsgebiet abgefeuert werden, wenn eine entsprechende Ausnahmeregelung getroffen wurde. In Oberösterreich ist das aber voraussichtlich in keiner Gemeinde der Fall. Für den Kauf von Raketen der Kategorien F3 und höher braucht man eine pyrotechnische Ausbildung. Um sie abfeuern zu dürfen, ist außerdem eine behördliche Bewilligung notwendig.Für Silvesterpartys dürfen sich im Privatbereich 25 Menschen treffen, ab 10 Anwesenden gilt 2G mit Maskenpflicht. Lokale dürfen bis 22 Uhr geöffnet bleiben, dann ist Sperrstunde. Auch im Privatbereich dürfen nach dieser Uhrzeit nur noch 10 Personen zusammen feiern.