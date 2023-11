Blau-Weiß gegen den LASK: Wer gewinnt das Linzer Derby?

Nach dem fulminanten Sieg am Donnerstag gegen Saint-Gilloise in der Europa-League geht der LASK mit gestärktem Selbstvertrauen in die Partie. Die Athletiker reisen mit der Referenz von zehn Punkten aus den jüngsten vier Bundesliga-Runden zum Stadtrivalen. Von den vergangenen sieben Pflichtspielen hat der LASK bei je einem Remis und einer Niederlage fünf Partien gewonnen. Das Spiel ist restlos ausverkauft, es wird keinen freien Verkauf geben. Soviel zur Statistik.

Aber was sagen Sie: Wer kann das Match am Sonntag für sich entscheiden? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

