Blackout: Mahr will Kasernen als "Sicherheitsinseln"

Solche Sicherheitsinseln sollen als Vorratskammer für Einsatzorganisationen dienen und unabhängige Energie- und Wasserversorgung, Lagerkapazitäten sowie die Bevorratung mit relevanten Versorgungsgütern bieten, sagt er.

Dies ist eine der Forderung einer Resolution an den Bund, die der FP-Landtagsklubobmann am Donnerstag in den Landtag einbringen wird. Experten rechnen in absehbarer Zukunft "sehr wahrscheinlich" mit dem Eintritt eines Blackouts, sagt Mahr. "Die entscheidende Frage ist, wie man darauf vorbereitend reagiert."

