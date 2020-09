Max Mustermann plagte der Hunger. In Deutschland trug er sich in zahlreichen Lokalen beinahe gleichzeitig in die Gästeliste ein. Mit Fantasienamen hatte man gestern in Wien, bei der österreichischen Premiere der Registrierungspflicht in der Gastronomie, zwar noch keine Probleme, dafür aber mit der Bereitschaft der Besucher.