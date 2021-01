In der laufenden Woche seien alleine an einer Klinik mehr als 100 Proben auf eine mögliche Mutation hin untersucht worden, heißt es aus dem Krisenstab des Landes. „Nach einer stichprobenartigen Umfrage in oberösterreichischen Kliniken hat sich ergeben, dass es bislang in Oberösterreich noch keinen Nachweis dieser Mutation gibt“, sagt der ärztliche Leiter des Salzkammergutklinikums, Tilman Königswieser Mittwochmittag auf Anfrage der OÖN.