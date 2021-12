Bisher kein Omikron-Fall in Oberösterreichs Spitälern

In Oberösterreich waren am Donnerstag 236 Personen mit der Omikron-Variante infiziert. 56 sind wieder genesen, berichtete der Landeskrisenstab Donnerstagabend. Unter den Covid-Patienten gab es mit Stand 29. Dezember in den oberösterreichischen Spitälern keine Omikron-Infektionen, hieß es vom Landeskrisenstab auf APA-Anfrage. Insgesamt waren Donnerstagfrüh 3.197 Personen in Oberösterreich mit Corona infiziert, seit Mittwoch gab es 420 Neuinfektionen.