Bisher 206.000 Corona-Tests in Oberösterreich

Das teilt der Krisenstab des Landes auf Anfrage mit. Bundesweit waren es bisher laut Gesundheitsministerium 1,587 Millionen Testungen.

Die Zahl der Tests im Land hat sich seit dem Auftreten des Freikirchen-Clusters in Linz Anfang Juli deutlich erhöht, wie aus der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage der SP-Abgeordneten Christian Makor und Peter Binder durch Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) hervorgeht. Waren es von 14. März bis 30. Juni nur 17 Tage, an denen mehr als 1000 Tests durchgeführt wurden, gab es von 1. Juli bis 28. September nur 21 Tage, an denen es weniger als 1000 Tests waren. Grund dafür sind mehrere Cluster seither und die Tatsache, dass nun auch asymptomatische Kontaktpersonen getestet werden.

92 neue Corona-Fälle in Oberösterreich hat der Krisenstab gestern, Dienstag, registriert. Der Paketdienst-Cluster in Linz-Land blieb mit 125 Fällen ebenso stabil wie der Musikkapellen-Cluster in Grieskirchen (18). Leicht gewachsen sind die Cluster bei Fleischverarbeitungsbetrieben im Bezirk Ried und in Wels-Land (74 und 29). (az)

Video: Derzeit 90 Patienten auf Intensivstationen

