Bisher 13 Altersheimbewohner in Oberösterreich an Corona gestorben

Das teilte der Krisenstab des Landes am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Insgesamt sind in Oberösterreich bisher 61 Menschen gestorben. Lesen Sie auch: Ein Drittel der Corona-Toten kommt aus Alters- und Pflegeheimen

Am 24. März waren die ersten Fälle in einem oberösterreichischen Seniorenheim bekannt geworden. Von diesem Datum bis Dienstag waren 47 Bewohner wieder genesen und zwei nach wie vor positiv - das ergibt inklusive der 13 Verstorbenen 62 Fälle. Beim Personal wurden 79 Genesene und drei aktuell Infizierte gemeldet.

Die Zahl der aktuell Erkrankten im Bundesland lag am Dienstag (Stand 8.00 Uhr) weiter bei 24, jene der in Quarantäne befindlichen Personen ist von 193 Montagabend auf 247 Dienstagfrüh gestiegen. Das wird mit einigen wenigen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen begründet. Nach Fällen an zwei Schulen und bei einem Postbus-Lenker läuft nach wie vor das Contact Tracing.