Bischof Scheuer ermutigt in Videobotschaft zum Impfen

Vor dem Jahreswechsel hat sich der Linzer Diözesanbischof via Videobotschaft an die Landsleute gewandt. In der Debatte um die Impfpflicht haben sich die Glaubensgemeinschaften bisher eher zurückhaltend gezeigt. In seiner am Montag veröffentlichten Botschaft ermutigte Scheuer nun, sich zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen gegen Covid impfen zu lassen. Gleichzeitig sei es wichtig, "nicht mit den Fingern aufeinander zu zeigen und mit Vorwürfen beizutragen, die Konflikte zu vertiefen". Gerade jetzt brauche es Zusammenhalt und Solidarität sowie die "Bereitschaft, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen", so Scheuer.

Der Bischof ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Monate der Hoffnung seien von einer neuen Infektionswelle abgelöst worden. Die Sorge um die Gesundheit, um eine zuverlässige Gesundheitsversorgung und um nicht ausreichende Kapazitäten verpflichteten zu Verantwortung und Rücksichtnahme.

Die gegenseitige Achtung, die Begegnung, das Gespräch seien unersetzbar. Eine verbindende Kraft seien der gemeinsame Glaube und die Hoffnung auf ein gutes Leben für möglichst viele Menschen, so der Bischof in seiner Videobotschaft. Sein abschließender Appell: "Sprechen wir den Menschen, die uns wichtig sind, aber auch denen, mit denen wir uns sehr schwertun, den Segen Gottes zu."