Bischof Manfred Scheuer: "Wer ein perfektes Fest will, zerstört es"

OÖNachrichten: Herr Bischof, Sie waren im Vorjahr in Syrien und haben von einem Land des Schreckens gesprochen, vor allem was das Schicksal der Kinder betrifft. Nun ist Diktator Assad abgesetzt. Kann Syrien jetzt ein Land der Hoffnung werden? Manfred Scheuer: Die Frage, die mir damals in Syrien angesichts von Kindern, die nichts mehr hatten, gestellt wurde, war: Wer sagt diesen Kindern "Es wird wieder gut"? Es war niemand da. Das ist auch jetzt die entscheidende Frage, da geht es nicht um Sieg