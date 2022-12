Bis zu acht Grad: Im Freien aufs neue Jahr anstoßen

Um Mitternacht draußen im Freien auf den Jahreswechsel anstoßen, Feuerwerke bestaunen und im Dreivierteltakt den Donauwalzer tanzen, ganz ohne bei Glatteis auf die Nase zu fallen oder einen dicken Wintermantel dabei tragen zu müssen: Das alles ist wettermäßig heute möglich.

Bei vier bis acht Grad plus sollen die nächtlichen Temperaturen in Oberösterreich rund um den Jahreswechsel liegen. Tagsüber könnte sogar ein Rekord geknackt werden. Der wärmste 31. Dezember, der in Oberösterreich je gemessen wurde, war 2006 in Mondsee mit 15,4 Grad. Heute seien bis zu 16 Grad Höchsttemperatur möglich, sagt Meteorologe Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG, ab Sonntag GeoSphere Austria).

Dabei beginnt der Silvestertag dicht bewölkt, im Mühlviertel ist auch Regen möglich. Doch im Tagesverlauf klart das Wetter auf, von Süden und Westen setzt sich die Sonne durch.

Verantwortlich ist eine großräumige Südwestströmung über Mitteleuropa, die milde Atlantikluft aus Spanien zu uns schaufelt. Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen bläst lebhafter Föhnwind mit bis zu 40 km/h. Damit gibt es auch keine Schneefallgrenze in Oberösterreich. Wegen des Föhns sei etwa auf dem Feuerkogel (1592 Meter) im Höllengebirge und auf dem Krippenstein (2108 Meter) mit zweistelligen Plusgraden zu rechnen.

Der morgige Neujahrstag wird, nachdem sich die Frühnebelfelder verzogen haben, freundlich bei Temperaturen von neun bis 15 Grad. Vor allem im Mühlviertel und im Salzkammergut scheint die Sonne ungetrübt.

Am Montag setzt sich die Wetterlage fort. Doch während es im Mühlviertel und im südlichen Bergland sonnig ist, halten sich im Zentralraum und entlang der Donau zähe Nebelfelder.

Erst am Dienstag kommt eine Kaltfront daher. "Aber auch das wird kein Wintereinbruch sein", vermutet Butschek. Etwas Niederschlag werde fallen, die Schneefallgrenze soll bei 1100 bis 1200 Metern liegen.

GeoSphere Austria

Die im Jahr 1851 gegründete Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt fusionieren am 1. Jänner zur neuen „GeoSphere Austria“. Das Personal wird übernommen. Durch den Zusammenschluss soll eine internationale Forschungseinrichtung entstehen, die wichtige Daten über den Klimawandel und zum Schutz vor Katastrophen sammelt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper