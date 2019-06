Bis zu 37 Grad! Purzelt am Sonntag der Juni-Rekord?

Kein Wölkchen am Himmel, das den strahlenden Sonnenschein trübt: Nach einem halbwegs erträglichen Samstag mit maximal 30 Grad und einem angenehmen Lüftchen erreicht die aktuelle Hitzewelle am Sonntag und am Montag in Oberösterreich ihre nächsten Höhepunkte.

Höchstwerte von bis zu 37 Grad prognostizieren Meteorologen für den letzten Juni- und den ersten Juli-Tag. Damit könnte am Sonntag der Temperatur-Rekord für Juni, der – wie berichtet – der wärmste der Messgeschichte war, noch auf den letzten Drücker geknackt werden: Er liegt bei bei 36,7 Grad und wurde am 20. Juni 2013 in Weyer gemessen. Für einen Allzeit-Rekord wird es aber nicht reichen. Dafür müssten 39,2 Grad, gemessen im August 2013 in Bad Goisern, erreicht werden.

Gewitter bringen am Montag Abkühlung

Die Hitzepole Oberösterreichs dürften abermals im Salzkammergut und in der Region Eisenwurzen liegen. In der Nacht auf Sonntag sinken die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad, bevor sie am Sonntag bei stabilem und sonnigen Sommerwetter auf 32 bis 37 Grad klettern. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Die neue Woche startet, wie die alte aufgehört hat: Bis zum Montag-Nachmittag scheint meist die Sonne. Am Nachmittag bilden sich große Quellwolken, aus denen sich am späteren Nachmittag und am Abend zum Teil heftige Gewitter entladen werden. Die Hitze erreicht ihren Höhepunkt, die Temperaturen betragen am Morgen 15 bis 21 Grad und erreichen am Nachmittag 31 bis 37 Grad.

Mit den Gewittern zieht in der Nacht auf Dienstag Abkühlung ins Land, es zeichnet sich wechselhaftes Wetter mit Sonnenschein, Wolkenfeldern, Regenschauern und Gewittern ab. Die Temperaturen erreichen 24 bis 28 Grad. Der Nordwestwind weht zum Teil lebhaft und kann Spitzen bis 40 km/h erreichen.

Sommerlich, aber nicht mehr ganz so heißt geht es weiter: Am Mittwoch scheint meist die Sonne. Am Nachmittag können sich über den Bergen ein paar Quellwolken bilden, lokale Gewitter sind dort möglich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 25 Grad. Es weht mäßig starker bis lebhafter Nordostwind.

